Son dakika... Siirt'te böbrek yetmezliği bulunan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika

Siirt'te böbrek yetmezliği tanısı konulan 3 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 yaşındaki N.T, böbrek rahatsızlığı nedeniyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tetkikler sonucu akut böbrek yetmezliği tanısı konulan N.T'nin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine sevki uygun görüldü.

Çocuk, yetkililerin görüşmeleri sonucu Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.