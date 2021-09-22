Siirt Belediyesince çocuk ve gençlere yönelik mesleki ve kişisel gelişim kursları verilecek

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, Siirt Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek kurslara kayıtların başladığını belirtti.

Kadınlar Yaşam Merkezi ile Orhan Doğan ve Özbel Gençlik merkezlerinde verilecek kursların ekim ayında başlayacağını dile getiren Özekinci, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde yüzme, yabancı ve işaret dilleri, robotik kodlama, okuma yazma, hat sanatı, Osmanlıca, diksiyon, gitar, piyano, resim, pilates, zumba, step, halk oyunları, Kur'an-ı Kerim, akıl ve zeka oyunları, bilgisayar, dikiş nakış, uygulamalı tiyatro, bağlama, keman, çini işlemeciliği, üniversiteye hazırlık kursları verilecek. Kursiyerler hem meslek öğrenecek hem de ürettikleriyle bütçelerine katkıda bulunacak."