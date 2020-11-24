Son dakika haberleri... Drone destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Siirt'te drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte bazı mahallelerde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Havadan anlık görüntü alabilen drone destekli operasyon düzenleyen ekipler, gece geç saatlerde uyuşturucu satıcılarının satış yaptığı bölgeleri belirledi. Narkotik ve asayiş ekiplerinin operasyonu sonucu ara sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen "torbacı' diye tabir edilen 1 şüpheli suçüstü yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan arama 22 fişek halinde 6,58 gram eroin ve 1,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.