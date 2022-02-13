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Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

13.02.2022 09:35
Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

Edinilen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te 545 personelle 'Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te 545 personelle 'Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla Siirt'te  'Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 545 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkınn desteği ile inançlı ve  kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.


Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı
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Jandarma, Astsubay, Şehit, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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