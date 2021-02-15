Son dakika! Siirt'te görev yapan asker, Antalya'daki eşine dron ile gül gönderdi - Son Dakika
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Son dakika! Siirt'te görev yapan asker, Antalya'daki eşine dron ile gül gönderdi

15.02.2021 14:16
Son dakika! Siirt'te görev yapan asker, Antalya'daki eşine dron ile gül gönderdi

Son dakika haberi... SİİRT'te vatani görevini yapan bir asker, Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan eşine Sevgililer Günü'nde dron ile kırmızı gül göndertti.

SİİRT'te vatani görevini yapan bir asker, Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan eşine Sevgililer Günü'nde dron ile kırmızı gül göndertti. O anların görüntüleri, yoğun ilgi gördü.

Siirt'te vatani görevi nedeniyle Sevgililer Günü'nü, Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan eşinden ayrı geçiren bir asker, ona sevgisini ve özlemini göstermek için bir çiçek firmasından yardım istedi. Asker, görev başında cep telefonu kamerasıyla, "Sevgili eşim bu özel günde yanında olamadım ama sen her daim kalbimdesin. Seni çok seviyorum, günümüz kutlu olsun" sözleriyle görüntülü paylaşım yaptı. Ardından ilçedeki çiçekçi de genç kadının oturduğu daireye dron ile kırmızı gülü ulaştırdı. Kırmızı gülü alan genç kadın, "Sen vatan aşkıyla yanarken, ben kalbini avcuma aldım. Çok teşekkür ederim, seni çok seviyorum, iyi ki varsın" dedi.Genç kadının gülü alması ve duyguları, Siirt'teki Antalyalı askere ulaştırıldı ve sosyal medyada da paylaşıldı. Asker ve eşinin duygu dolu sözleri ve o anları çok sayıda beğeni aldı.


- Kumluca
Kaynak: DHA
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