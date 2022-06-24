SİİRT'TE GÜVENLİK KORUCULARININ 'ARAZİ' ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI - Son Dakika
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SİİRT'TE GÜVENLİK KORUCULARININ 'ARAZİ' ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI

24.06.2022 23:54
SİİRT'TE GÜVENLİK KORUCULARININ 'ARAZİ' ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI

SİİRT'in Pervari ilçesinde, güvenlik korucuları arasında 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ağır yaralandı.

SİİRT'in Pervari ilçesinde, güvenlik korucuları arasında 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar jandarmaya ait helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu da olay yerinde incelemede bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyü, Gidiktepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökbudak köyünden gelen güvenlik korucuları ile Düğüncüler köyündeki güvenlik korucuları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne, buradan da jandarmaya ait helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri hastanede güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldığı köyde giriş ve çıkışları kontrollü sağlıyor. Vali Osman Hacıbektaşoğlu da Pervari'ye giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİİRT'TE GÜVENLİK KORUCULARININ 'ARAZİ' ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİİRT'TE GÜVENLİK KORUCULARININ 'ARAZİ' ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI - Son Dakika
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