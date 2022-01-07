Son dakika... Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt- Eruh yolunda yapılan operasyonda bir araçta 3 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.