Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

18.03.2022 17:40

Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı Siirt'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

SİİRT - Siirt'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde 200'den fazla kapalı olan köy yolu İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce açıldı. Karda mahsur kalan çok sayıda araç ve bir hasta ekiplerce kurtarıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyü yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki Gevli Aslanoğlu'nu hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler, 4 saat süren çalışmanın ardın araçları kurtarırken, hasta Aslanoğlu'nu da evinden alarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Hasta, ekiplerin çabaları sonucu Şirvan Devlet Hastanesine ulaştırılarak, tedavi altına alındı. Aslanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede karla mücadele çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı
Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı
Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı
Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı
Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı
Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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