Son dakika haberleri... Kimliğini unutan KPSS adaylarının imdadına polis yetişti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kimliğini unutan KPSS adaylarının imdadına polis yetişti
22.11.2020 12:05
Son dakika haberi: Siirt'te Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) oturumu öncesi kimliğini unutan 3 aday polisin yardımıyla sınava girdi.
Siirt'te Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020- KPSS Ortaöğretim) oturumu öncesi kimliğini unutan 3 aday polisin yardımıyla sınava girdi.
Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yapılacak KPSS oturumuna kısa süre kala kimliklerinin yanlarında olmadığını fark eden 3 aday, salon görevlilerinin yardımıyla polise ulaştı. Kısa sürede okula gelen ekipler, polis aracına bildirdikleri adayların kimliklerini aldırarak salon kapılarının kapanmasına 1 dakika kala sınava girecekleri binaya yetiştirdi. Adaylar, polis ekiplerine yardımlardan dolayı teşekkür etti.
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