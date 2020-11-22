Son dakika haberleri... Kimliğini unutan KPSS adaylarının imdadına polis yetişti - Son Dakika

Siirt'te Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020- KPSS Ortaöğretim) oturumu öncesi kimliğini unutan 3 aday polisin yardımıyla sınava girdi.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yapılacak KPSS oturumuna kısa süre kala kimliklerinin yanlarında olmadığını fark eden 3 aday, salon görevlilerinin yardımıyla polise ulaştı. Kısa sürede okula gelen ekipler, polis aracına bildirdikleri adayların kimliklerini aldırarak salon kapılarının kapanmasına 1 dakika kala sınava girecekleri binaya yetiştirdi. Adaylar, polis ekiplerine yardımlardan dolayı teşekkür etti.