Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler - Son Dakika

Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler

03.12.2020 09:14

Son dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde AFAD verilerine göre 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken vatandaşlar korkuyla kendilerini sokağa attı. Deprem çevre illerde de hissedilirken bölgeden ilk görüntüler geldi.

Saat 08:45'te merkez üssü Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Karabağlar köyü olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Siirt, Batman, Bingöl, Gaziantep ve Diyarbakır'da da hissedilirken, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler

AFAD tarafından yapılan ilk değerlendirmelere göre depremde herhangi bir mal ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi ve konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.2, derinliğini ise 10 kilometre olarak duyurdu. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da yaptığı ilk açıklamada, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler


Depremden ilk görüntüler:

Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler
Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler
Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler
Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler
Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler
Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler
Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler

Karabağlar, Kurtalan, Deprem, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler - Son Dakika


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