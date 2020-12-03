Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler - Son Dakika

Saat 08:45'te merkez üssü Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Karabağlar köyü olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Siirt, Batman, Bingöl, Gaziantep ve Diyarbakır'da da hissedilirken, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

AFAD tarafından yapılan ilk değerlendirmelere göre depremde herhangi bir mal ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi ve konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.2, derinliğini ise 10 kilometre olarak duyurdu. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da yaptığı ilk açıklamada, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor" ifadelerini kullandı.





Depremden ilk görüntüler: