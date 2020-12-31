Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

31.12.2020 14:33

Son dakika haberleri: Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yabancı uyruklu 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör, Siirt, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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