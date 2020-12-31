Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yabancı uyruklu 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak

2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira