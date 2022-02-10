Üye Girişi
Son dakika! Siirt'te moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika

Son dakika! Siirt'te moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu

10.02.2022 10:25
Son dakika! Siirt'te moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu

Son dakika haber... Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat el geçirildi.

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat el geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında merkez Conkbayır Mahallesi Habra Deresi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Bölgede yapılan aramada moloz yığınları altında gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği ve bunlara ait 4 dipçik, 15 şarjör ve 812 fişek ile kurusıkıdan bozma tabanca, piyade tüfeği yay mekanizması ve piyade tüfeği pistonu bulundu.

Son dakika! Siirt'te moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu

YORUMLAR
500

Mühimmat, Terör, Siirt, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Siirt'te moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor
11:13 Elektrik faturaları için vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda!
11:11 Kanunsuz Topraklar'ın final bölümünde neler oldu? Hamile Gülfem, bebeğini kucağına alabilecek mi?
11:01 Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!
11:01 Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası!
10:57 Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilenleri cevapladı: Alınmayacak ama...
10:54 İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, bambaşka birine döndü
10:46 80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı
10:43 İşsizlik maaşı asgari ücreti geçti: Kimler işsizlik maaşı alabilir, ikinci kez almak mümkün mü?
10:28 Ölüm sandalyesi! 2 yıl önce sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı! Yaşlı kadının bedeni o sandalyede bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:17:59. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Siirt'te moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement