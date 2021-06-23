Son dakika: Siirt'te trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Demircioğlu için tören yapıldı - Son Dakika

Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis Mustafa Demircioğlu (31) için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törende, Eruh İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli Demircioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından Demircioğlu için dua edildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Demircioğlu'nun yakınlarını teskin etti.

Demircioğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

Törene, Demircioğlu'nun yakınları ile Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tekin Şahin, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlüt Yıldız, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve vatandaşlar katıldı.

Dün, Eruh İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Demircioğlu yönetimindeki 01 ABL 652 plakalı otomobil, Bayramlı köyü yakınlarında, Yemlihan Teğin'in kullandığı 34 DCM 576 plakalı otomobille çarpışmış, kazada yaralanan sürücüler ile Azad Teğin, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, polis Demircioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.