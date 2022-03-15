Son Dakika | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son Dakika | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

15.03.2022 16:48
Son Dakika | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Siirt 15 Temmuz Meydanı'nda durdurulan B.S'nin üst aramasında 10 lira banknota sarılı bir miktar toz esrar, Karakol Mahallesi'nde durdurulan R.T'nin üst aramasında ise beyaz kağıda sarılı bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.S. ve R.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Motosikletli Polis Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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