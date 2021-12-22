Son dakika... Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5,79 gram toz esrar, 1,56 gram bonzai ve 5,79 gram metamfetamin ele geçirdi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
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