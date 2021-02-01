Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesinde uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları iki araçta arama yaptı. Aramada 2 kilo 48 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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