Son Dakika | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

15.01.2021 14:29
Son Dakika | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı, System.String[]

Son dakika habere göre Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Conkbayır Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin üst aramasında, bir miktar eroin, enjektör ve kaşık ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eroin, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


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