Son dakika... Siirt'te uyuşturucu, yağma ve hırsızlık suçlarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te uyuşturucu, yağma ve hırsızlık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1'i çocuk yaşta 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ile hırsızlıkların önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bahçelievler Mahallesi Arif Yaşar Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üst aramasında 9,10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca, 4 Ağustos'ta bir camide yapılan hırsızlık ve 15 Ağustos'ta yağma suçlarını araştıran ekiplerin çalışmaları sonucu olayların failleri olduğu tespit edilen S.S ve çocuk yaştaki D.S yakalandı.

Gözaltına alanın zanlılar sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.