Son dakika! Siirt'te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Siirt'te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

25.04.2022 23:42
Son dakika! Siirt'te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Siirt'te beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt- Kurtalan karayolu Kezer Köprüsü yakınlarında seyir halindeki 56 AS 882 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, UMKE ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Son dakika! Siirt'te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Son dakika! Siirt'te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Son dakika! Siirt'te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Son dakika! Siirt'te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Son dakika! Siirt'te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Siirt'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı Siirt'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı Siirt'te patates tohumu deneme ekimi yapıldı Siirt'te patates tohumu deneme ekimi yapıldı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Beton Mikseri, Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Siirt'te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
22:21 Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak!
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 23:53:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Siirt'te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement