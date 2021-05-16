Siirt'te çıkan yangında göçerlere ait samanlar kül oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt- Kurtalan karayolu Kezer mevkiinde meydana geldi. Göçerlere ait olduğu öğrenilen samanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında samanlık alanın büyük bir kısmı yanarken, maddi zarar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT