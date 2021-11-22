Son dakika haberi! Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi

Son dakika gelişmesine göre - Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği zırhlı askeri araç devrildi.

- Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi SİİRT - Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği zırhlı askeri araç devrildi. Devrilen araçta yangın meydana gelirken, askeri personel kazayı yara almadan atlattı. Kaza, Siirt- Şırnak karayolu eski E tipi Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan araç alev alırken, içerisinde bulunan askeri personel kendini dışarı atmaya başardı. Çevreden geçen sürücülerin haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Askeri personelin yara almadan kurtulduğu kazada, yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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