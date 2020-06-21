Son dakika! Siirt Valisi Bektaşoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, babalar günü dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.



Hacıbektaşoğlu, Haziran 2009'da Tunceli'nin Ovacık kırsalında şehit olan Er Abdülhamit Ayten'in kentte oturan ailesini ziyaret ederek şehidin babası Mehmet Ayten'in babalar gününü kutladı, ailenin sorunlarını dinledi.



Hacıbektaşoğlu, şehitlerin emanetlerine sahip çıkacaklarını belirterek, "Şehitlerimizin yakınları birer emanettir. Ailelerin acılarını yüreğimizde hissediyor ve paylaşıyoruz. Vatanımız ve milletimizin huzur ve güvenliği için canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.



Ziyarete İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı da katıldı.