Son dakika... Silah kaçakçıları tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Silah kaçakçıları tutuklandı

09.04.2022 10:46
Son dakika... Silah kaçakçıları tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesi turistik Göcek Mahallesinde silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 7 silah yakalanırken, iki şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi turistik Göcek Mahallesinde silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 7 silah yakalanırken, iki şüpheli tutuklandı.

Silah Kaçakçılığı ve Ticareti ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye İlçesi Göcek Mahallesine il dışından D.G. isimli şahsın silah getireceği ve Göcek Mahallesinde ikamet eden H.Ç. isimli şahıs aracılığı ile satacağı bilgi alındı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilere ikametlerine yapılan operasyonda iki şahıs yakalandı.

Operasyonda 7 adet seri numaraları silinmiş tabanca ve tabancalara ait 7 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Silah kaçakçıları tutuklandı - Son Dakika


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