Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi

Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda silahla yakalanarak gözaltına alınan 22 kişiden 9'u adliyeye sevk edildi.

Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi KOCAELİ - Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda silahla yakalanarak gözaltına alınan 22 kişiden 9'u adliyeye sevk edildi. Kocaeli'de silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin neticesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahısların kimlikleri tespit edildi. Tespit sonrasında Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda silah ticareti yaptığı tespit edilen 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 22 adet tabanca, 16 adet şarjör, 892 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 33 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 13 kişi serbest bırakılırken, 9 kişi ise Körfez Adliyesine sevk edildi.

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