Son dakika! Silah kaçakçısı 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Silah kaçakçısı 7 kişi tutuklandı

MUŞ - Muş merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda 15 Aralık 2020'de Muş, Batman ve Diyarbakır'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 16 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınarak Muş İl Jandarma Komutanlığına getirilen 14 şüpheliden 2'sinin ifadeleri alınarak karakoldan serbest bırakıldığı, adliyeye sevk edilen 12 kişiden 7'sinin tutuklandığı, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve 1 şüpheli şahsın ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Düzenlenen operasyonlarda; 4 ruhsatsız tabanca, 1 piyade tüfeği, 9 av tüfeği, 'Gerçek Tabancaya dönüştürülmek üzere hazırlanmış' 26 kurusıkı tabanca, 43 kaleşnikof şarjörü, 3 M16 şarjörü, 1 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 102 tabanca şarjörü, 319 kurusıkı tabanca şarjörü, 7 av tüfeği namlusu, 417 av tüfeği fişeği, 201 adet 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi, 594 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi, 170 kurusıkı tabanca fişeği, 1 bıçak, 1 hücum yeleğinin ele geçirilmişti.