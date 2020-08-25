Kahramanmaraş'ta silah kullanmaya teşebbüs eden 26 şüpheli kullandıkları silahlarıyla birlikte suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son iki hafta içinde yapılan çalışmalarda havaya ateş eden 9 kişi suçüstü, 10 kişinin üzerinden, ikametten ve aracından, 3 kişi icrai rezalet yaparken ve 4 kişi ise olaydan sonra kaçarken silahla yakaladı. Toplamda 26 şahıstan 6'sı ruhsatsız 10 adet tabanca, 14 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 26 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ