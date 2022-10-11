Son Dakika | Silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı

11.10.2022 09:55
Son Dakika | Silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Afyonkarahisar'da silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 kişi tutuklanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu da operasyonda ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 kişi tutuklanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu da operasyonda ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde gerçekleştirildi. Beldede H.İ.Ç. ve A.B., isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti yaptıkları konusunda bilgi alan ekipler harekete geçti. Şahısların ev ve iş yerlerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 16 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 1 gram kokain, 17 gram metamfetamin, 86 gram kenevir tohumu, hassas terazi, tescilsiz motosiklet ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan H.İ.Ç. ve A.B., isimli şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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