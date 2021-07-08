Silahını denerken kazara kendini vurdu - Son Dakika

Silahını denerken kazara kendini vurdu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, silahını deneyen bir kişi kazara kendini vurdu. Yaralanan şahıs, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Uçak Sokak üzerinde meydana gelen olayda, E.S. silahını temizletmek için silahçıya gitti. Burada silahını temizlemesi için silahçıyla görüşen E.S., silahını belinden çıkarttı. Bu sırada E.S.'nin elinde bulunan silah birden ateş aldı. Silahın ateş almasıyla birlikte E.S. elinden yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. E.S., ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.