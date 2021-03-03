Son dakika! Silahla oynarken kendini bacağından vurdu - Son Dakika

Son dakika! Silahla oynarken kendini bacağından vurdu
03.03.2021 21:41
Son dakika haberi... Bolu'da, evinde bulunan silahla oynadığı sırada kendini bacağından vuran şahıs hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da, evinde bulunan silahla oynadığı sırada kendini bacağından vuran şahıs hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, B.C. isimli şahıs evinde bulunan silahla oynadığı sırada silah bir anda ateşlendi. Silahtan çıkan mermi B.C.'nin bacağına isabet etti. Kanlar içinde kalan B.C.'nin evinden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. B.C. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. B.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU
Son Dakika Kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası Arda Turan, hakem Halil Umut Meler'i çok sert eleştirdi. Fatih Terim, Ankaragücü maçında bir pozisyon sonrası sarı-lacivertlilerin yöneticileriyle tartıştı Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile bir araya geldi Temel Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılma tartışmasında tavrını belli etti: Birini kapatırsınız bir başkası çıkar Kahvehanelerde oyunlar serbest mi, yasak mı? İçişleri Bakanlığı merak edilen soruya yanıt verdi Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, 3 yıllık hapis cezası alabilir Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1 yenilerek zirve yolunda büyük yara aldı Babasının "Rabbime kurban ettim" diyerek boğazını kestiği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor