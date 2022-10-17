Son Dakika | Silahla oynarken kendisini vurdu - Son Dakika
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Son Dakika | Silahla oynarken kendisini vurdu

17.10.2022 08:20

Son dakika 3. sayfa haberine göre Silahla oynarken kendisini vurdu Bursa'da bir kişi tabanca ile oynarken kazayla kendisini kasığından vurarak yaraladı.

Silahla oynarken kendisini vurdu

BURSA - Bursa'da bir kişi tabanca ile oynarken kazayla kendisini kasığından vurarak yaraladı.

Olay, merkeze bağlı Fatih Mahallesi, Mehmet Çelebi Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre göre, köprünün altında oturan Onur D. silah ile oynarken, tabancanın ateş alması sonucu kasığından vuruldu. Silah sesi üzerine çevrede hurda toplayan bir vatandaş yaralı haldeki Onur D.'yi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kasığından kurşun isabet almış kişiyi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı adam hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaptı.

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Kaynak: İHA

Çelebi, Fatih, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Silahla oynarken kendisini vurdu - Son Dakika

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