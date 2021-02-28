Son dakika! Silahla yaralama şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de silahla yaralama suçundan aranan şüpheli, olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Güllük Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde meydana gelen silahla yaralama olayına ve 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarına karıştığı iddia edilen S.A., Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli üzerinde yapılan aramada ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR