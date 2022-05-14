Son dakika... Silahla yaralama zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika... Silahla yaralama zanlısı yakalandı

14.05.2022 00:57
Son dakika... Silahla yaralama zanlısı yakalandı

Son dakika haberlerine göre Bursa'da bir kişiyi yaralayarak kaçan zanlı yakalandı.

Bursa'da bir kişiyi yaralayarak kaçan zanlı yakalandı.

Gemlik ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayarak kaçan zanlı ilçe emniyet müdürlüğü asayiş bürosu ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Akrabası olduğu öne sürülen Erkan L.'yi üç kurşunla ağır yaralayan ve olay yerinden kaçan zanlı Ünal E. Takipler sonucu yardım ettikleri öne sürülen 3 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemleri altında Gemlik'e getirilen zanlı ve beraberindekiler hastanede alınan sağlık raporunun ardından ilçe emniyet müdürlüğüne getirildiler. Zanlı ve beraberindekilerin işlemleri sürerken, olayda üç kurşunla yaralanan Erkan L.'nin tedavisi ise Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor. - BURSA

YORUMLAR
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İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Silahla yaralama zanlısı yakalandı - Son Dakika


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