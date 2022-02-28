Silahlanarak ordusuna destek veren Ukraynalı milletvekili Buimister'dan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika
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Silahlanarak ordusuna destek veren Ukraynalı milletvekili Buimister'dan Türkiye'ye teşekkür

28.02.2022 15:39

- Silahlanarak ordusuna destek veren Ukraynalı milletvekili Buimister'dan Türkiye'ye teşekkür Ukrayna'da Rus saldırılarının ardından silahlanan ve asker kıyafeti ile Kiev'de sokak mücadelesine destek veren Ukraynalı milletvekili Liudmyla Buimister, Bayraktar SİHA'larını överek, "Son derece faydalı.

- Silahlanarak ordusuna destek veren Ukraynalı milletvekili Buimister'dan Türkiye'ye teşekkür

KİEV - Ukrayna'da Rus saldırılarının ardından silahlanan ve asker kıyafeti ile Kiev'de sokak mücadelesine destek veren Ukraynalı milletvekili Liudmyla Buimister, Bayraktar SİHA'larını överek, "Son derece faydalı. Türkiye'nin bu desteğinden ve boğazların Rus savaş uçaklarına kapatılmasından memnunuz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarına başlamasının ardından halka silah dağıtımına da başlanmıştı. Özellikle başkent Kiev'de silahlanan halk kentini savunuyor. Ukraynalı milletvekili Liudmyla Buimister da silahı ve asker kıyafeti ile Kiev sokaklarında gönüllü olarak orduya destek veriyor. Asker ile açıklama yapan Ukraynalı milletvekili Bayraktar SİHA'ları övdü. Türklere teşekkür eden Buimister, Rus saldırılarını terör saldırısı olarak nitelendirerek, "Rusya şimdi sadece Ukrayna için bir tehdit değil, artık tüm dünya için bir tehdit. Sadece askeri unsurlara saldırmıyorlar, en önemlisi de sivil halka saldırıyorlar" dedi.

Çernobil'i ele geçirerek uluslararası bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Buimister, "Füzelerle vuruyorlar. Bunların hepsi terör saldırısı. Sadece Ukrayna'nın güvenliği için değil Avrupa'nın ve tüm dünyanın güvenliği için durdurulması gereken saldırılar bunlar. Aksi takdirde tüm dünya feci sonuçlarla karşı karşıya kalacak" açıklamasını yaptı.

Tüm dünyayı birleşmeye çağıran Ukraynalı milletvekili, "BM'nin de bugünkü oylama ile dünyanın sessiz kalmayacağını ve Ukrayna'yı destekleyeceklerini kanıtlamalı. Dünyayı en büyük trajediden koruyacağız ama yardımınıza ihtiyacımız var. Silah desteğinize ihtiyacımız var. Birlikte bu savaşı kazanacağımıza iniyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in açıklamalarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Ukraynalı milletvekili Liudmyla Buimister, "Avrupa etkili ama daha fazlasını yapabiliriz. Sadece milyonlarca Ukraynalı için dünyanın her yerindeki herkes için birlikte daha fazlasını yapabiliriz" dedi.

"Ukrayna'nın başkentinin merkezinde hala bu sirenleri duyuyoruz"

Bayraktar SİHA'larına da değinen milletvekili, "Son derece faydalı. Türkiye'nin bu desteğinden ve boğazların Rus savaş uçaklarına kapatılmasından memnunuz" dedi.

Bir sonraki adımın ne olacağına değinen Buimister, "Toplantının sonuçlarını bekliyoruz. Fikir teatisi şeklinde olacak. Eğer Rusya duruşunu değiştirmez ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederse müzakere ne işe yarayacak ki? Müzakere, her iki taraf için de iyi niyettir. Biz iyi niyet göremiyoruz. Müzakereler devam ederken Ukrayna'nın başkentinin merkezinde hala bu sirenleri duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Silahlanarak ordusuna destek veren Ukraynalı milletvekili Buimister'dan Türkiye'ye teşekkür
Silahlanarak ordusuna destek veren Ukraynalı milletvekili Buimister'dan Türkiye'ye teşekkür
Silahlanarak ordusuna destek veren Ukraynalı milletvekili Buimister'dan Türkiye'ye teşekkür
Silahlanarak ordusuna destek veren Ukraynalı milletvekili Buimister'dan Türkiye'ye teşekkür
Silahlanarak ordusuna destek veren Ukraynalı milletvekili Buimister'dan Türkiye'ye teşekkür

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Milletvekili, Ukrayna, Türkiye, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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