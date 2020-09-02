Son Dakika: Silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinde Zahireciler Borsasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.