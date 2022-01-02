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Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan şüpheli, müdahaleye gelen polisi yaraladı - Son Dakika

Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan şüpheli, müdahaleye gelen polisi yaraladı

02.01.2022 23:54
Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan şüpheli, müdahaleye gelen polisi yaraladı

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da silahlı kavgaya müdahale eden polis ekibine ateş açıldı.

ADANA'da silahlı kavgaya müdahale eden polis ekibine ateş açıldı. Motosikletli Yunus ekibinde görevli polis memuru, kavgaya karışan 'Elazığlı Ramo' lakaplı Ramazan D.'nin (32) silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaklarda devriye görevinden bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri Amirliği'nde görevli ekip, şüpheli kişilerin kimlik sorgusu yaptığı sırada yakınlarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden ekip, şüphelilerden birini tabancayla birlikte yakaladı. Kavgaya karışan ve adının Ramazan D. olduğu belirlenen şüpheli, kendisini gözaltına almak isteyen polislerin üzerine tabancayla ateş açtı. Ardından motosiklete binerek kaçtı.

POLİS AYAĞINDAN VURULDU'Elazığlı Ramo' lakabıyla bilinen şüphelinin ateşlediği silahtan çıkan kurşun, müdahalede bulunan polislerden birinin bacağına isabet etti. Yaralı polisinin telsiz anonsuyla durumu bildirmesi üzerine bölgeye Özel Harekat, TEM, Asayiş şubeleri ile Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Bacağından yaralanan polis memuru, ekip arkadaşları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan polis memuru, daha sonra Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlatıldı.


Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan şüpheli, müdahaleye gelen polisi yaraladı
Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan şüpheli, müdahaleye gelen polisi yaraladı
Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan şüpheli, müdahaleye gelen polisi yaraladı
Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan şüpheli, müdahaleye gelen polisi yaraladı
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis Memuru, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan şüpheli, müdahaleye gelen polisi yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan şüpheli, müdahaleye gelen polisi yaraladı - Son Dakika
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