Üye Girişi
Son dakika: Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi: Yargı sürecini sıkı takip edeceğiz - Son Dakika

Son dakika: Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi: Yargı sürecini sıkı takip edeceğiz

29.01.2022 14:16
Son dakika: Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi: Yargı sürecini sıkı takip edeceğiz

Son dakika haberi... İSTANBUL Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun (42) ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Faillerin hepsi yakalanmış.

İSTANBUL Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun (42) ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Faillerin hepsi yakalanmış. Emniyet güçleri takdire şayan, hızlı şekilde bu konuyu çözdüler. Yargı sürecini çok dikkatli ve sıkı şekilde takip edeceğiz. Hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak için hukuk kuralları çerçevesinde elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'nde taziyeleri kabul eden, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıya ilişkin konuştu. Mahmutyazıcıoğlu, "O gece saat 00.30 sıralarında telefon geldi, bana bir silahlı saldırıya uğradığı söylendi. Ben vefat ettiğini aklıma bile getirmedim. Hastaneye gittiğimde müdahale ediyorlardı. Hastaneye geldiğinde vefat ettiğini, döndürmeye çalıştıklarını ancak çok kan kaybettiği için döndüremediklerini söylediler. Tarifsiz bir acı yaşadık. Bu acıyı Türkiye'de yaşayan çok da fazla insan var. İlk yaşayan biz değiliz ancak kuşkusuz ateş düştüğü yeri yakıyor" diye konuştu.

'BU TOPRAKTAN ÇIKTIK, BURAYA GELELİM, DERDİK'

Yargı sürecini yakından takip edeceklerini belirten Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Bugün içimizi serinleten bir haber aldık. Faillerin hepsi yakalanmış. Emniyet güçleri takdire şayan, çok hızlı bir şekilde bu konuyu çözdüler. Yargı sürecini çok dikkatli ve sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak için hukuk kuralları çerçevesinde elimizden ne gelirse yapacağız. Bundan fazla yapacak da söyleyecek de bir şeyimiz yok. Çok kıymetli, çok vicdan ve merhamet sahibi, çok fazla insana yardımı ve desteği olan bir insanı Türkiye kaybetti, biz de kaybettik. Rize'de defnettik çünkü rahmetli kardeşimle sağlığında da hep konuşurduk. Bu topraktan çıktık, buraya gelelim, derdik" dedi.


Son dakika: Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi: Yargı sürecini sıkı takip edeceğiz
Son dakika: Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi: Yargı sürecini sıkı takip edeceğiz
YORUMLAR
500

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi: Yargı sürecini sıkı takip edeceğiz - Son Dakika


Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organını kesti! Mezarını kazarken yakayı ele verdi! Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organını kesti! Mezarını kazarken yakayı ele verdi!         
14:14
Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında savaş gibi kavga: 25 yaralı Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında savaş gibi kavga: 25 yaralı         
13:31
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu         
16:42
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26

Son Dakika Haberleri
14:14 Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organını kesti! Mezarını kazarken yakayı ele verdi!
14:00 Sezen Aksu, haddini bilmesi istenen dakikalarda Ankara'ya mesaj göndermiş: İlk günahı yazmıştım!
13:42 Yeni TÜİK Başkanı Çetinkaya, 2005 yılından beri BDDK'da çalışıyor! Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın damadı!
13:38 Kılıçdaroğlu'ndan kendisini TÜİK binasına almayan Dinçer'in görevden alınmasına dair ilk yorum: Çöpe attılar
13:27 Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti
13:26 Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var
13:12 Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti! Gömmek isterken yakalandı!
13:07 Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!
12:44 Yargı'da yeni bir katil adayı var: Bilin bakalım yeni şüpheli kim? Dizinin müptelası avukattan yeni isim!
12:35 Ece Erken: Bizi yaşarken öldürdüler, yalvarırım en ağır cezayı alsınlar! Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde baş şüpheli yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 14:22:43. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi: Yargı sürecini sıkı takip edeceğiz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement