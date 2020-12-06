Son dakika! Silahlı saldırıda yaralanan adam 29 günlük hayat mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Son dakika! Silahlı saldırıda yaralanan adam 29 günlük hayat mücadelesini kaybetti
06.12.2020 15:56
Son dakika habere göre Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık bir ay önce aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık bir ay önce aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 9 Kasım Pazartesi günü ilçeye bağlı Oruçlu Mahallesi yolunda meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Selami Kangur uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Kozan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kangur, 29 günlük hayat mücadelesini kaybetti.
Jandarmanın saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - ADANA
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