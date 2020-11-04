Son dakika: Silahlı saldırıda yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

Son dakika: Silahlı saldırıda yaşamını yitirdi (2)
04.11.2020 16:08
Son dakika haber: KARDEŞİ CİNAYET İŞLEMİŞÇerkezköy ilçesinde Şamil Açar'ın gece silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili polisin yürüttüğü soruşturmada cinayete ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.
KARDEŞİ CİNAYET İŞLEMİŞ
Çerkezköy ilçesinde Şamil Açar'ın gece silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili polisin yürüttüğü soruşturmada cinayete ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Öldürülen Şamil Açar'ın kardeşi Emrah Açar'ın 2018'in eylül ayında Namık Kemal Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanında tartıştığı 2 kişinin üzerine tabanca ile ateş ettiği öğrenildi. Olayda, Erkan Acar kalbine isabet eden kurşunla ölürken, Sedat Akçıl'ın da yaralandığı, olayın ardından yakalanan Emrah Açar'ın tutuklanıp, yargılandığı ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Polis, Şamil Açar'ın kardeşinin işlediği cinayet nedeniyle kan davası dolayısıyla öldürülmüş olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunarak, çalışmasını sürdürüyor.
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