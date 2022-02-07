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Son Dakika | ŞİLE'DE RESTORANDA OLAY ÇIKARDI, SİLAHINI KONTROL ETMEK İSTEYEN POLİSLERİ KAYDA ALDI - Son Dakika

Son Dakika | ŞİLE'DE RESTORANDA OLAY ÇIKARDI, SİLAHINI KONTROL ETMEK İSTEYEN POLİSLERİ KAYDA ALDI

07.02.2022 22:43
Son Dakika | ŞİLE'DE RESTORANDA OLAY ÇIKARDI, SİLAHINI KONTROL ETMEK İSTEYEN POLİSLERİ KAYDA ALDI

Son dakika haber: ŞİLE'de Gökhan Göz isimli kişi restoranda silahını göstererek olay çıkardı.

ŞİLE'de Gökhan Göz isimli kişi restoranda silahını göstererek olay çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan polisin, silahını almak istemesi üzerine yaşananları cep telefonu kamerasına kaydettiren Gökhan Göz hakkında işlem başlatıldı.

Şile'de dün saat 02.00 sıralarında restoranda oturan iş adamı Gökhan Göz silahını diğer müşterilere göstererek olay çıkardı. Durum polise bildirildi. Restorana gelen polis, Gökhan Göz'ü dışarı çıkardı. Ekipler, Gökhan Göz'ün silahını ve ruhsatını kontrol etmek istedi. Bunun üzerine Gökhan Göz, o anları yanındaki bir kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Görüntülerde kameraya bir süre konuşan Gökhan Göz'ün daha sonra silahını polise verirken yere düşürdüğü görülüyor.

Gökhan Göz'ün ruhsatlı silahı ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Gökhan Göz hakkında, "Silah Teşhiri", "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi", "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Görüntü dökümü-----------------Gökhan Göz'ün kameraya konuşması-Restoran önündeki polisler-Göz'ün silahını polise verirken yere düşürmesi


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Gökhan Göz, İş Adamı, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ŞİLE'DE RESTORANDA OLAY ÇIKARDI, SİLAHINI KONTROL ETMEK İSTEYEN POLİSLERİ KAYDA ALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | ŞİLE'DE RESTORANDA OLAY ÇIKARDI, SİLAHINI KONTROL ETMEK İSTEYEN POLİSLERİ KAYDA ALDI - Son Dakika
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