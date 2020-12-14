Son dakika! Şile'de teknenin alabora olduğu anlar kamerada - Son Dakika

ŞİLE'de, denize açılan balık tutkunu Şenol Temel 'in içinde olduğu tekne alabora oldu. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen çevredekiler, Temel'i boğulmaktan kurtardı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şile Limanı'nın arka tarafında meydana geldi. İddiaya göre balık tutkunu Şenol Temel, teknesiyle denize açıldı. Dalgalı olan denizde Temel'in bulunduğu tekne alabora oldu. Teknenin savrulduğu anları cep telefonu kamerasına kaydeden çevredekiler, alabora olan teknedeki Şenol Temel'i kurtararak sahile çıkardı. Kendisini kurtaranların limana getirdiği Şenol Temel, sağlık ekiplerince Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, olay yerine gelerek incelemelerde bulunup ekiplerden olay hakkında bilgi aldı. Şenol Temel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

- İstanbul