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Son dakika: Şile İlçe Milli Eğitim Müdüründen ilginç hareket! Saçı maviye boyalı öğrenciye şiir okutmadı - Son Dakika

Son dakika: Şile İlçe Milli Eğitim Müdüründen ilginç hareket! Saçı maviye boyalı öğrenciye şiir okutmadı

30.08.2021 19:07
Son dakika: Şile İlçe Milli Eğitim Müdüründen ilginç hareket! Saçı maviye boyalı öğrenciye şiir okutmadı, System.String[]

İstanbul Şile'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen'in bir lise öğrencisine saçının ön tarafı maviye boyalı olduğu için Zafer Bayramı şiirini okutmadığı öne sürüldü. Duruma tepki gösteren ve yasal yollara başvuracağını söyleyen baba Koray Cengiz, Özen'in oğluna "Bu saçla okutamam sana" dediğini ifade etti.

Haberler.com Özel Haber

Şile'de yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde, bir lise öğrencisinin saçının ön tarafı mavi boyalı olduğu için Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından kürsüde şiir okumasına izin verilmediği iddia edildi.

"OĞLUMUN SAÇININ ÖNÜ BOYALI OLDUĞU İÇİN OKUTMADI"

Olayın gündem olmasının ardından Haberler.com olarak ulaştığımız öğrencinin babası Koray Cengiz, iki çocuğuyla birlikte bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katıldığını ve başlarına böyle bir olay geldiğini ifade etti. Sözlerinin devamında olayı anlatan baba Cengiz, "Biz çocuklarımla her törene katılırız, bugün de öyle oldu. Öğretmenleri çocuklarımı şiir okumaları için seçmiş. Çocuklar 3-4 gündür hazırlanıyorlar. Bugün de tören alanına gittik ve çocuklarımı kürsü tarafına bıraktık. Daha sonra baktım oğlum bana doğru geliyor. 'Ne oldu?' dedim. Çocuğum bana, 'Baba bana okutmuyor, saçım boyalı olduğu için" dedi, ben de patladım tabi. Benim tepkim üzerine ilçe milli eğitim müdürü 'Okusun bari' deyince bu defa da ben kabul etmedim." dedi.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen'in oğluna, "Bu saçla okutmam sana" dediğini ve oğlunun olaydan dolayı çok üzüldüğünü belirten baba Koray Cengiz, yasal yollara başvuracağını ifade etti.

Son dakika: Şile İlçe Milli Eğitim Müdüründen ilginç hareket! Saçı maviye boyalı öğrenciye şiir okutmadı

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Son Dakika Güncel Son dakika: Şile İlçe Milli Eğitim Müdüründen ilginç hareket! Saçı maviye boyalı öğrenciye şiir okutmadı - Son Dakika


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