Son dakika... Şili'de hükümet karşıtı gösterilerde 35 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika... Şili'de hükümet karşıtı gösterilerde 35 kişi gözaltına alındı

06.03.2021 05:47
Son dakika... Şili'de hükümet karşıtı gösterilerde 35 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre BUENOS Şili'de düzenlenen ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı hükümet karşıtı gösterilerde 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

BUENOS Şili'de düzenlenen ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı hükümet karşıtı gösterilerde 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şili basınında çıkan habere göre, başkent Santiago'da 2 yıldır zaman zaman şiddetlenen hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların başlıca toplanma yeri olan İtalya Meydanı olarak da adlandırılan Baquedano Meydanı'nda yüzlerce kişi Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etti.

Şili saatiyle öğleden sonra başlayan gösteriler akşam saatlerinde şiddet olaylarına dönüşerek, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Göstericiler, meydandaki Şilili asker ve siyaset adamı General Manuel Baquedano'nun heykelini ateşe verdi.

Şili'de genellikle toplumsal olaylara müdahale eden güven gücü birimi Carabineros'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, gösterilerde polisin ulaşımı tıkayan göstericilere müdahale ettiği belirtilerek, 35 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Paraguay'da sağlık sistemindeki aksaklık hükümet karşıtı protestolara neden oldu

Paraguay'da yoğun bakımda olan Kovid-19 hastaları için gerekli ilaç ve ekipman eksikliği sebebiyle başlayan protestolar, Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez karşıtı protestolara dönüştü.

Ülke basınında çıkan haberde, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle başkent Asuncion'da gösteriler düzenlendi.

Pasif olarak başlayan gösteriler, akşam saatlerinde şiddet olaylarına dönüştü. Güvenlik güçleri, ateş yakan, barikat kuran ve kendisine sert cisimler atan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti.

Gösteriler, polisin beyaz bir bez sallayıp, gösterilerin pasif bir şekilde devam etmesi üzere protestocularla anlaşmasının ardından yatıştı. Gösterilerde ilk belirlemelere göre 5 kişinin hafif yaralandığı açıklandı.

Ülkede Kovid-19 krizini iyi yönetemediği ve Kovid-19 aşısı alımında geciktiği için eleştirilerin odağında bulunan Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni 5 Mart'ta istifa etmişti.

Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 1 milyon doz almak üzere anlaşmaya varan Paraguay'a 17 Şubat'ta 4 bin doz Sputnik V aşısı getirilmişti.

Paraguay'ın, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında alması gereken 4,3 milyon doz Kovid-19 aşısının ülkeye ne zaman getirileceği belli değil.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Paraguay'da 3 bin 278 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 165 bin 811 kişide görüldü.

Münir Karaloğlu, Paraguay, Hükümet, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Şili'de hükümet karşıtı gösterilerde 35 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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