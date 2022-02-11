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Son dakika! Silifke meyve ve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika! Silifke meyve ve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

11.02.2022 18:45
Son dakika! Silifke meyve ve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Mersin'in Silifke ilçesinde meyve ve sebze halinde çıkan yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi, ürünler zarar gördü.

Mersin'in Silifke ilçesinde meyve ve sebze halinde çıkan yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi, ürünler zarar gördü.

Atayurt Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın, yan taraftaki iş yerine de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi, dükkanlardaki bazı meyve ve sebzeler zarar gördü.

Son dakika! Silifke meyve ve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Silifke meyve ve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Silifke meyve ve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Silifke meyve ve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

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Yangın, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Silifke meyve ve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Silifke meyve ve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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