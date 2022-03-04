Silivri'de 5 katlı binada yangın; kopan parçalar 2 otomobile zarar verdi - Son Dakika
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Silivri'de 5 katlı binada yangın; kopan parçalar 2 otomobile zarar verdi

04.03.2022 09:59
Silivri'de 5 katlı binada yangın; kopan parçalar 2 otomobile zarar verdi

Silivri'de, boşaltılan 5 katlı binanın 5. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Silivri'de, boşaltılan 5 katlı binanın 5. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle binadan kopan beton parçaların düşmesi sonucu 2 otomobilde hasar oluştu.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesinde saat 02.30 sıralarında boşaltılan 5 katlı binanın 5. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın sırasında binadan kopan beton parçaları sokakta park halindeki 2 otomobile zarar verdi.


Silivri'de 5 katlı binada yangın; kopan parçalar 2 otomobile zarar verdi
Silivri'de 5 katlı binada yangın; kopan parçalar 2 otomobile zarar verdi
Silivri'de 5 katlı binada yangın; kopan parçalar 2 otomobile zarar verdi
Silivri'de 5 katlı binada yangın; kopan parçalar 2 otomobile zarar verdi
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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri'de 5 katlı binada yangın; kopan parçalar 2 otomobile zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de 5 katlı binada yangın; kopan parçalar 2 otomobile zarar verdi - Son Dakika
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