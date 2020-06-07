Son Dakika | SİLİVRİ'DE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN PARMAĞI TOPUZLU KAPI KOLUNUN DELİĞİNE SIKIŞTI - Son Dakika

Annesi, daha sonra Azad'ı Silivri Devlet Hastanesi 'ne götürdü. Küçük Azad hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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