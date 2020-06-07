Son Dakika | SİLİVRİ'DE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN PARMAĞI TOPUZLU KAPI KOLUNUN DELİĞİNE SIKIŞTI - Son Dakika

Silivri
'de 5 yaşındaki çocuk oynadığı topuzlu kapı kolunun deliğine parmağını sıkıştırdı. Küçük çocuğun parmağı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Silivri'de, 5 yaşındaki Azad Karaşit, oynarken evdeki topuzlu kapı kolunun ortasındaki deliğe orta parmağını sıkıştırdı. Küçük Azad'ın annesi, topuzlu kapı kolunu yerinden sökerek çocuğunu itfaiyeye götürdü. İtfaiye
ekipleri, topuzlu kapı kolunu keserek çocuğun parmağını kurtardı.
Annesi, daha sonra Azad'ı Silivri Devlet Hastanesi'ne götürdü. Küçük Azad hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
- İstanbul