Son dakika! Silivri'de aracının çekilmesini istemeyen sürücü polise zor anlar yaşattı
Son dakika haberi: Silivri'de muayenesi olmayan aracını yasak alana park eden bir sürücü, aracı otoparka çekmek isteyen polislere zor anlar yaşattı.
Silivri'de muayenesi olmayan aracını yasak alana park eden bir sürücü, aracı otoparka çekmek isteyen polislere zor anlar yaşattı.
Olay, dün 11.30 sıralarında Alibey Mahallesi Karamustafa Caddesi'nde yaşandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Karamustafa Caddesi'nde engelli yoluna park edilen 33 DIY 78 plakalı hafif ticari araca işlem yapmak istedi. Yapılan plaka sorgulamasında aracın muayenesinin olmadığı belirlendi. Bu sırada olay yerine gelen aracın sürücüsü geldi. Polislerin aracı çekmeye çalıştığı anda sürücü aracının içine bindi. Çekicinin halatlarına bağlı aracından inmek istemeyen sürücü, uzun süre polislerle tartışırken güçlükle ikna edilerek araçtan indirildi. Araç, çekici yardımıyla otoparka götürülürken, görevli trafik polisi sürücüden şikayetçi oldu. Araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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