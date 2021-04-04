Silivri'de ayağı kopmak üzere olan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika

Silivri'de ayağı kopmak üzere olan güvercini itfaiye kurtardı

SİLİVRİ'de bir evin balkonunda misina ipine ayağı takılarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SİLİVRİ'de bir evin balkonunda misina ipine ayağı takılarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki beş katlı binanın üçüncü katındaki balkonda meydana geldi. Bir güvercinin balkonda bulunan misina ip ve ağa takıldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla güvercinin bulunduğu balkona çıktı. Ayağı misina ipi ve ağa takılı olan güvercin ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı. Gerekli kontrollerinin ardından güvercin sahiplendirildi.

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