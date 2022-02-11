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Silivri'de banka şubesindeki güvenlik görevlisine saldırı kamerada - Son Dakika

Silivri'de banka şubesindeki güvenlik görevlisine saldırı kamerada

11.02.2022 13:36

Silivri'de banka şubesindeki güvenlik görevlisine saldırı kamerada Silivri'de bir banka şubesinde görevli güvenlik görevlisine saldırıldığı anlar, kameralara yansıdı.

Silivri'de banka şubesindeki güvenlik görevlisine saldırı kamerada

İSTANBUL - Silivri'de bir banka şubesinde görevli güvenlik görevlisine saldırıldığı anlar, kameralara yansıdı. Görüntülerde şubeye içerisinde taş bulunan bir poşetle gelen zanlı, güvenlik görevlisinin kafasına vuruyor.

Silivri'de geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda bir banka şubesine gelen B.Ö. isimli şahıs, güvenlik görevlisine taş dolu poşetle saldırmıştı. Olayda güvenlik görevlisi yaralanırken, zanlı diğer görevlilerce etkisiz hale getirilerek polise teslim edilmişti.

Banka şubesinde yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şubeye gelen B.Ö. elinde tuttuğu taş dolu poşeti güvenlik görevlisinin kafasına vuruyor. Olaya müdahale eden diğer banka görevlileri, saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlıyı yakalayarak, teslim etmek üzere polisi bekliyor.

Silivri'de banka şubesindeki güvenlik görevlisine saldırı kamerada
Silivri'de banka şubesindeki güvenlik görevlisine saldırı kamerada
Silivri'de banka şubesindeki güvenlik görevlisine saldırı kamerada
Silivri'de banka şubesindeki güvenlik görevlisine saldırı kamerada
Silivri'de banka şubesindeki güvenlik görevlisine saldırı kamerada

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Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de banka şubesindeki güvenlik görevlisine saldırı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de banka şubesindeki güvenlik görevlisine saldırı kamerada - Son Dakika
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