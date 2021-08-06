Silivri'de bir kişi metruk binada ölü bulundu.

Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi'ndeki metruk binada hareketsiz yatan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Binada araştırma yapan polis ekipleri, ölen kişinin kardeşini bilgisine başvurulması için karakola götürdü.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kişinin cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.