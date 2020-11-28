Son dakika haberi | Silivri'de canlarını hiçe sayıp D-100'den yolun karşısına geçenler kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | Silivri'de canlarını hiçe sayıp D-100'den yolun karşısına geçenler kamerada

28.11.2020 10:13
Son dakika haberi | Silivri'de canlarını hiçe sayıp D-100'den yolun karşısına geçenler kamerada, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ D-100 Karayolu'nda üst geçitler olmasına rağmen üstgeçidi kullanmayanlar canları pahasına bariyerden atlayarak yolun karşısına geçiyor.

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ D-100 Karayolu'nda üst geçitler olmasına rağmen üstgeçidi kullanmayanlar canları pahasına bariyerden atlayarak yolun karşısına geçiyor.  Birçok ölümlü kazaların meydana geldiği yolda bariyerleri aşarak karşıdan karşıya geçenler yürekleri ağza getiriyor.

Silivri D-100 Karayolu'nda belirli aralıklarla üst geçit bulunmasına rağmen bazı vatandaşlar canlarını hiçe sayıp, D-100'ü kullanarak yolun karşısına geçti. Bariyerleri aşarak yolun karşısına geçenlerin arasında, Silivri Devlet Hastanesi'ne gitmeye çalışanlar da yer aldı. Bisikletle karşıdan karşıya geçmeye çalışan da. 65 yaşlarında olan bir kişi de  üst geçit yerine D-100'den yolun karşısına geçmeye çalıştı.


Son dakika haberi | Silivri'de canlarını hiçe sayıp D-100'den yolun karşısına geçenler kamerada
Son dakika haberi | Silivri'de canlarını hiçe sayıp D-100'den yolun karşısına geçenler kamerada
Son dakika haberi | Silivri'de canlarını hiçe sayıp D-100'den yolun karşısına geçenler kamerada

D-100 Karayolu, Üst Geçit, Silivri, Kamera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Silivri'de canlarını hiçe sayıp D-100'den yolun karşısına geçenler kamerada - Son Dakika


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